Soirée DJ set vinyles Place Serpa (6e étage) Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Soirée DJ set vinyles

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Venez profiter d’une soirée musicale festive en compagnie des DJ Amilcar & DJ Yvanoff.

Attendez-vous à des DJ set lounge, soul, funk avec platines vinyles, sur fond de petits plats bien gourmands, avec vue splendide sur la ville.

Rendez-vous de 18h à 22h sur le toit-terrasse ! .

Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24

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English : Soirée DJ set vinyles

L’événement Soirée DJ set vinyles Tarnos a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Seignanx