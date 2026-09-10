Soirée DJ set vinyles Place Serpa (6e étage) Tarnos
vendredi 18 septembre 2026 · Place Serpa (6e étage) · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Soirée DJ set vinyles
Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Venez profiter d’une soirée musicale festive en compagnie des DJ Amilcar & DJ Yvanoff.
Attendez-vous à des DJ set lounge, soul, funk avec platines vinyles, sur fond de petits plats bien gourmands, avec vue splendide sur la ville.
Rendez-vous de 18h à 22h sur le toit-terrasse ! .
Place Serpa (6e étage) La Méridienne Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 24
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English : Soirée DJ set vinyles
L’événement Soirée DJ set vinyles Tarnos a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Seignanx
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