SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort vendredi 27 mars 2026.

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Début : 2026-03-27 19:30:00

La Loco-Motive 48 propose chaque mois, de septembre à mai, une soirée documentaire débat au ciné-théâtre la Forge. Un moment de découverte et de partage autour de sujets engagés. Les documentaires abordent des sujets actuels, parfois engagés, qui nous poussent à réfléchir et à avoir un regard critique sur le monde qui nous entoure. Grâce à la présence d’invités engagés et de partenaires comme le Secours Populaire et la Confédération Paysanne, ces débats offrent des perspectives éclairantes et des pistes d’action concrètes.

Marion ou la métamorphose de Laëtitia Moreau et Marion Sellenet

Qu’est-ce qui sépare les malades et les non-malades, les valides et les invalides ? Ce sont les questions que pose Marion. À 35 ans, cette artiste est atteinte d’une forme de myopathie, la FSH, une maladie musculaire incurable. Dans ce film, elle guide le spectateur sur le chemin qu’elle a emprunté pour ne plus s’identifier à sa maladie. C’est l’histoire d’une métamorphose où le réel dialogue avec l’imaginaire, et l’art avec le vivant pour composer un hymne à la vie. .

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

English :

Docu/Debate evening: « Marion ou la métamorphose » by Laëtitia Moreau and Marion Sellenet

What separates the sick from the healthy, the able-bodied from the disabled? These are the questions Marion is asking. The 35-year-old artist suffers from a form of myopathy called FSH, an incurable muscular disease…

German :

Doku-/Debattenabend: « Marion ou la métamorphose » von Laëtitia Moreau und Marion Sellenet

Was trennt die Kranken von den Nicht-Kranken, die Tüchtigen von den Behinderten? Das sind die Fragen, die Marion stellt. Die 35-jährige Künstlerin leidet an einer Form der Myopathie, der FSH, einer unheilbaren Muskelkrankheit…

Italiano :

Serata documentario/dibattito: « Marion ou la métamorphose » di Laëtitia Moreau e Marion Sellenet

Cosa separa i malati dai sani, i normodotati dai disabili? Queste sono le domande che Marion si pone. L’artista 35enne soffre di una forma di miopatia nota come FSH, una malattia muscolare incurabile…

Espanol :

Documental/noche de debate: « Marion ou la métamorphose » de Laëtitia Moreau y Marion Sellenet

¿Qué separa a los enfermos de los sanos, a los sanos de los discapacitados? Estas son las preguntas que se hace Marion. Esta artista de 35 años padece una forma de miopatía conocida como FSH, una enfermedad muscular incurable…

