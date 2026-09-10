Informations pratiques

Documentaire américain en quatre parties réalisé en collaboration avec le Soyuzmultifilm Studio de Moscou qui a créé les plus beaux joyaux de l’animation russe du XXè siècle.

Basés sur des documents d’archives historiques et des films d’animations de propagande soviétique des années 20 à la chute du mur de Berlin, ces documents exceptionnels pour la plupart jamais dévoilés en occident sont accompagnés de commentaires des témoins qui ont vécu cette période et qui racontent leur quotidien et leurs réactions face la propagande des gouvernements de l’époque.

Pendant les 70 années qui suivirent la Révolution soviétique, les communistes menèrent la lutte contre leurs ennemis capitalistes par des mots et des images. L’objectif: capturer les coeurs et les esprits des masses soviétiques à l’aide de la désinformation, les monter contre l’ennemi qui, selon eux, exploitait sans pitié le citoyen moyen, et les tourner vers l’Etat, dirigé par les paysans et les travailleurs, l’Etat qui se souciait de leur bien-être et leur garantissait santé, éducation et un avenir brillant.

Lenin proclama que le cinéma était l’art le plus important pour promouvoir l’idéologie communiste. La guerre en animation pour gagner l’esprit du peuple commença avec des publicités politiques courtes qui faisaient passer le message de l’Etat d’une manière claire et divertissante.

Présentées partout dans les cinémas, elles encourageaient les gens à former des fermes collectives et à se joindre au parti communiste. Elles promouvaient l’histoire soviétique telle que l’Etat la concevait et attisaient la haine des Américains, des Britanniques, des Allemands, des Japonais et du capitalisme mondial.

LA PROPAGANDE SOVIÉTIQUE EN ANIMATION

Une série documentaire en quatre parties de Joan Borsten

1997 / 4 x 27mn / Etats-Unis

Première partie : Les Impérialistes Américain

Deuxième partie : Les Barbares Fascistes

Troisième partie : Les Requins Capitalistes

Quatrième partie : Vers un avenir brillant

📅 Jeudi 24 septembre 2026 – 20h (ouverture des portes à 19h30)

📍 La Galerie de BosKop – 60 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e

Accès : 5€