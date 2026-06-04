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Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club Place du Champ de Foire Rémalard en Perche samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Place du Champ de Foire

Adresse : Espace Octave Mirbeau

Ville : 61110 Rémalard en Perche

Département : Orne

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif :

Rémalard en Perche

Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.   .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie  

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English : Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club

L’événement Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-04 par OT CdC Coeur du Perche

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