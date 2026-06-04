Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club Place du Champ de Foire Rémalard en Perche
Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club Place du Champ de Foire Rémalard en Perche samedi 26 septembre 2026.
Rémalard en Perche
Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club.
Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard. .
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
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English : Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club
L’événement Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-04 par OT CdC Coeur du Perche
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