Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard. .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

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English : Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club

L’événement Soirée d’ouverture de la 12ème saison du ciné-club Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-04 par OT CdC Coeur du Perche