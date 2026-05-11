Soirée d’ouverture des Beaux Jours Angoulême
Soirée d’ouverture des Beaux Jours Angoulême samedi 13 juin 2026.
Angoulême
Soirée d’ouverture des Beaux Jours
Champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Cette journée du 13 juin marquera le lancement des Beaux Jours qui, comme chaque été, proposent une programmation culturelle gratuite jusqu’à la fin août. Pour son dixième anniversaire, la saison estivale s’annonce en version augmentée
.
Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
June 13 marks the launch of Les Beaux Jours, a summer-long program of free cultural events running until the end of August. For its tenth anniversary, the summer season promises to be an enhanced one
L’événement Soirée d’ouverture des Beaux Jours Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Concours d’éloquence en langue vivante étrangère, lycée Guez de Balzac, Angoulême 11 mai 2026
- Rencontre avec les autrices Émilie Saitas et Sara Del Giudice Médiathèque L’Alpha Angoulême 12 mai 2026
- Conférence Mémoire industrielle et patrimoine industriel et immatériel Ets Chaignaud à La Rochefoucauld, fleuron de l’industrie textile Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême 13 mai 2026
- Masterclass Third Eye Whisky La Grande Cave Angoulême 13 mai 2026
- Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Itinéraires BD et histoire Angoulême 15 mai 2026