Angoulême

Soirée d’ouverture des Beaux Jours

Champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Cette journée du 13 juin marquera le lancement des Beaux Jours qui, comme chaque été, proposent une programmation culturelle gratuite jusqu’à la fin août. Pour son dixième anniversaire, la saison estivale s’annonce en version augmentée

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Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

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English :

June 13 marks the launch of Les Beaux Jours, a summer-long program of free cultural events running until the end of August. For its tenth anniversary, the summer season promises to be an enhanced one

L’événement Soirée d’ouverture des Beaux Jours Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême