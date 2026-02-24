Soirée d’ouverture des Soirs Bleus à Angoulême Angoulême
Soirée d’ouverture des Soirs Bleus à Angoulême Angoulême samedi 13 juin 2026.
Soirée d’ouverture des Soirs Bleus à Angoulême
Esplanade du Champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Spectacles, concerts et ateliers pour toute la famille. Le programme à venir s’annonce dense.
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Esplanade du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 57 55 serviceculture@grandangouleme.fr
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English :
Shows, concerts and workshops for the whole family. The upcoming program promises to be packed.
L’événement Soirée d’ouverture des Soirs Bleus à Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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