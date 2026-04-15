Soirée d’ouverture Festival du film japonais 2026, Le Cratère, Toulouse
Soirée d’ouverture Festival du film japonais 2026, Le Cratère, Toulouse mardi 28 avril 2026.
Soirée d’ouverture Festival du film japonais 2026 Mardi 28 avril, 16h15 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T23:59:59+02:00
Fin : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T23:59:59+02:00
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/soiree-douverture-festival-japonais-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Mardi 28 avril 2026, pour la soirée d’ouverture du second Festival du film japonais de Toulouse nous vous proposons deux films autour de la thématiques des arts, entrecoupés d’un pot en partenariat a…
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