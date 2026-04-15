Soirée d’ouverture Festival du film japonais 2026, Le Cratère, Toulouse

Soirée d’ouverture Festival du film japonais 2026 Mardi 28 avril, 16h15 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T23:59:59+02:00

Fin : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/soiree-douverture-festival-japonais-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

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