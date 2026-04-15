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Soirée d’ouverture Festival du film japonais 2026, Le Cratère, Toulouse

Soirée d’ouverture Festival du film japonais 2026, Le Cratère, Toulouse

Soirée d’ouverture Festival du film japonais 2026, Le Cratère, Toulouse mardi 28 avril 2026.

Lieu : Le Cratère

Adresse : 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Soirée d’ouverture Festival du film japonais 2026 Mardi 28 avril, 16h15 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T23:59:59+02:00
Fin : 2026-04-28T16:15:00+02:00 – 2026-04-28T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/soiree-douverture-festival-japonais-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
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