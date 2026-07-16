Soirée d’ouverture, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève
mardi 25 août 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève
Informations pratiques
Soirée d’ouverture Mardi 25 août, 17h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T17:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-25T17:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:59:00+02:00
Vous fêtez votre anniversaire le 25 août ? La Bâtie aussi ! Et on prépare une fête d’anniversaire comme si tout le monde était né le même jour – à cela près que l’anniversaire de La Bâtie, c’est la version artistique de votre propre anniversaire. Alors, faites circuler l’invitation : le 25 août, c’est l’anniversaire de toutes les Genevoises et de tous les Genevois. C’est au Musée Ariana que ça se passe et c’est gratuit !
Au programme de la soirée
- Julian Vogel avec Circus Disco transforme le cirque en piste de danse instable, brillante et délicieusement chaotique.
- Eloi Calame présente Metamorphosis, dialogue entre musique et architecture où l’espace devient un instrument à part entière.
- Arsenal Mikebe et leur transe irrésistible, mêlant héritage des traditions est-africaines et énergie franchement contemporaine.
- Melina et son beat implacable, une voix enivrante et des mélodies puisées aux traditions balkaniques, orientales et helléniques.
- Marara Kelly, DJ extravagante, fêtarde invétérée et tornade tropicale prête à enflammer la nuit.
- Amanda Homa, Melusine Lavinet-Drouet & Simone Aubert présente traverser être traversées, spectacle cirque et musique.
Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/soiree-ouverture »}] [{« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/julian-vogel »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/eloi-calame »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/arsenal-mikebe »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/melina »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/marara-kelly »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/amanda-homa-simone-aubert-traverser-etre-traversees »}]
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Nikita Thévoz
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