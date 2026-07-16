Soirée d’ouverture, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

mardi 25 août 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Informations pratiques

Soirée d’ouverture Mardi 25 août, 17h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T17:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-25T17:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:59:00+02:00

Vous fêtez votre anniversaire le 25 août ? La Bâtie aussi ! Et on prépare une fête d’anniversaire comme si tout le monde était né le même jour – à cela près que l’anniversaire de La Bâtie, c’est la version artistique de votre propre anniversaire. Alors, faites circuler l’invitation : le 25 août, c’est l’anniversaire de toutes les Genevoises et de tous les Genevois. C’est au Musée Ariana que ça se passe et c’est gratuit !

Au programme de la soirée

Julian Vogel avec Circus Disco transforme le cirque en piste de danse instable, brillante et délicieusement chaotique.

Eloi Calame présente Metamorphosis, dialogue entre musique et architecture où l’espace devient un instrument à part entière.

Arsenal Mikebe et leur transe irrésistible, mêlant héritage des traditions est-africaines et énergie franchement contemporaine.

Melina et son beat implacable, une voix enivrante et des mélodies puisées aux traditions balkaniques, orientales et helléniques.

Marara Kelly, DJ extravagante, fêtarde invétérée et tornade tropicale prête à enflammer la nuit.

Amanda Homa, Melusine Lavinet-Drouet & Simone Aubert présente traverser être traversées, spectacle cirque et musique.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/soiree-ouverture »}] [{« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/julian-vogel »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/eloi-calame »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/arsenal-mikebe »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/melina »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/marara-kelly »}, {« link »: « https://www.batie.ch/fr/programme/amanda-homa-simone-aubert-traverser-etre-traversees »}]

La Bâtie – Festival de Genève fête son 50e anniversaire !

Nikita Thévoz