Soirée d’Ouverture Hippodrome de Vichy-Bellerive Vichy
Soirée d’Ouverture Hippodrome de Vichy-Bellerive Vichy samedi 16 mai 2026.
Vichy
Soirée d’Ouverture
Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:15:00
fin : 2026-05-16 22:15:00
Date(s) :
2026-05-16
Soirée d’Ouverture à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive ! Courses de trot, ambiance festive et spectacle au rendez-vous. Terminez la soirée en beauté avec un feu d’artifice exceptionnel ✨
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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Vichy 03204 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50 contact@coursesvichy.fr
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English :
Opening night at the Hippodrome de Vichy-Bellerive! Trotting races, a festive atmosphere and live entertainment. End the evening in style with an exceptional fireworks display?
L’événement Soirée d’Ouverture Vichy a été mis à jour le 2026-04-27 par Vichy Destinations
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