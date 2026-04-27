Soirée d’Ouverture Hippodrome de Vichy-Bellerive Vichy

Vichy

Soirée d’Ouverture

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:15:00

fin : 2026-05-16 22:15:00

Date(s) :

2026-05-16

Soirée d’Ouverture à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive ! Courses de trot, ambiance festive et spectacle au rendez-vous. Terminez la soirée en beauté avec un feu d’artifice exceptionnel ✨

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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Vichy 03204 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50 contact@coursesvichy.fr

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English :

Opening night at the Hippodrome de Vichy-Bellerive! Trotting races, a festive atmosphere and live entertainment. End the evening in style with an exceptional fireworks display?

L’événement Soirée d’Ouverture Vichy a été mis à jour le 2026-04-27 par Vichy Destinations