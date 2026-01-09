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Soirée du Nouvel An Châtillon-sur-Loire

Soirée du Nouvel An Châtillon-sur-Loire

Soirée du Nouvel An Châtillon-sur-Loire jeudi 31 décembre 2026.

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 45360 Châtillon-sur-Loire

Département : Loiret

Début : jeudi 31 décembre 2026

Fin : jeudi 31 décembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Châtillon-sur-Loire

Soirée du Nouvel An

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 19:00:00
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-31

Venez célébrer la Saint-Sylvestre à Châtillon-sur-Loire avec un dîner festif et une ambiance garantie ! Le 31 décembre, à partir de 20h, profitez d’un menu raffiné. La soirée sera animée par DJ Bruno. Réservez vite votre place auprès du Comité des fêtes avant le 22 décembre !
Le 31 décembre, direction Châtillon-sur-Loire avec le Comité des fêtes pour un Réveillon de la Saint-Sylvestre inoubliable. À partir de 20h, un délicieux menu festif vous attend.   .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 54 49 68 

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English :

Celebrate New Year’s Eve in Châtillon-sur-Loire with a festive dinner and guaranteed atmosphere! On December 31st, starting at 8pm, enjoy a refined menu. The evening will be hosted by DJ Bruno. Reserve your place with the Comité des fêtes before December 22!

L’événement Soirée du Nouvel An Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

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