Châtillon-sur-Loire

Soirée du Nouvel An

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 19:00:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Venez célébrer la Saint-Sylvestre à Châtillon-sur-Loire avec un dîner festif et une ambiance garantie ! Le 31 décembre, à partir de 20h, profitez d’un menu raffiné. La soirée sera animée par DJ Bruno. Réservez vite votre place auprès du Comité des fêtes avant le 22 décembre !

Le 31 décembre, direction Châtillon-sur-Loire avec le Comité des fêtes pour un Réveillon de la Saint-Sylvestre inoubliable. À partir de 20h, un délicieux menu festif vous attend. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 54 49 68

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English :

Celebrate New Year’s Eve in Châtillon-sur-Loire with a festive dinner and guaranteed atmosphere! On December 31st, starting at 8pm, enjoy a refined menu. The evening will be hosted by DJ Bruno. Reserve your place with the Comité des fêtes before December 22!

L’événement Soirée du Nouvel An Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX