Soirée du radis rouge : Le Sens de la Fête, Cinéma La Lanterne, Bègles

Soirée du radis rouge : Le Sens de la Fête Samedi 14 mars, 17h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T17:30:00+01:00 – 2026-03-14T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T17:30:00+01:00 – 2026-03-14T20:00:00+01:00

Le Radis rouge revient à la Lanterne !

Diffusion du film à la Lanterne, puis pédibus jusqu’au Radis rouge, pour débriefer et faire la fête !

Une consommation offerte au Radis sur présentation du ticket de cinéma.

Le film : Le sens de la fête, d’Eric Toledano et Olivier Nakache

L’histoire se déroule le temps d’une journée de mariage, et plus précisément d’une soirée, que le spectateur suivra depuis les coulisses à travers les regards de plusieurs protagonistes, dont un traiteur, un photographe, un animateur chanteur, des cuisiniers, une brigade de serveurs, etc.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

