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Soirée du veilleur de nuit, place du 30, Rambervillers

samedi 8 août 2026 · place du 30 · Rambervillers

Soirée du veilleur de nuit, place du 30, Rambervillers

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
place du 30
Adresse
place du 30 septembre
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Gratuit

Soirée du veilleur de nuit Samedi 8 août, 21h00 place du 30 Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00

Animations gratuites organisées par l’association Rambervillers Balades et Découvertes. Petite restauration à partir de 19h30 sur réservation.

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Soirée du veilleur de nuit le 8 août à 21h.

2c2r

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