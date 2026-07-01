AGENDA · Rambervillers
Soirée du veilleur de nuit, place du 30, Rambervillers
samedi 8 août 2026 · place du 30 · Rambervillers
Informations pratiques
Soirée du veilleur de nuit Samedi 8 août, 21h00 place du 30 Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00
Animations gratuites organisées par l’association Rambervillers Balades et Découvertes. Petite restauration à partir de 19h30 sur réservation.
place du 30 place du 30 septembre Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 52 23 44 »}]
Soirée du veilleur de nuit le 8 août à 21h.
2c2r
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