Soirée du veilleur de nuit, place du 30, Rambervillers

Informations pratiques

Soirée du veilleur de nuit Samedi 8 août, 21h00 place du 30 Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00

Animations gratuites organisées par l’association Rambervillers Balades et Découvertes. Petite restauration à partir de 19h30 sur réservation.

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Soirée du veilleur de nuit le 8 août à 21h.

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