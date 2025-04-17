Soirée Dub avec Mighty Jazzy Sound System à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Soirée Dub avec Mighty Jazzy Sound System à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 23:15:00

Date(s) :

2026-07-17

Plongez dans l’univers du Dub et des vibrations sonores pour une fin de journée rythmée au bord de l’Èvre.

La Drain’Guette vous donne rendez-vous sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais pour une session musicale immersive. Ce site ombragé, bien connu des habitués de la randonnée Au fil de l’Èvre , se transforme le temps d’une soirée pour accueillir une culture sonore alternative. Proposé en participation libre, cet événement est une invitation à découvrir l’énergie des Sound Systems dans un cadre naturel et décontracté.

L’animation est assurée par Mighty Jazzy Sound System , qui diffusera ses sélections Dub de 17h jusqu’à 23h15. Entre deux vagues sonores, les visiteurs peuvent profiter de la terrasse pour déguster des boissons locales ou partager une planche apéro. Les familles sont les bienvenues, le parc à gosses restant accessible avec ses jeux et tracteurs pour divertir les plus jeunes tout au long de l’événement.

Pour la restauration, un voyage culinaire accompagne la musique grâce à la présence du foodtruck Chawarma Syrien . En plus de la carte habituelle de la guinguette, vous pourrez savourer des kebabs et spécialités syriennes préparés sur place. C’est l’occasion idéale de profiter d’une longue soirée d’été dans une ambiance festive et conviviale au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Dive into the world of Dub and sound vibrations for a rhythmic end to the day on the banks of the Èvre.

L’événement Soirée Dub avec Mighty Jazzy Sound System à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges