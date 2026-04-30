Informations pratiques

Rodez

Soirée dub & bass music

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Co-organisé avec le collectif Why Not

Une soirée à faire vibrer les murs de la Grange de Combelles ! Au programme jungle, drum & bass, dub et projection du film Bass Extase.

Mungo’s hi fi

Mungo’s hi fi sont des activistes passionnés de culture soundsystem dans son intégralité, de ses racines jamaïcaines aux raves, clubs et festivals.

Mungos hi fi est composé de Dougie No Pain, Craigy Wonder, Breezak Bass et Tommy Danger.

Esperença sound system



Collectif sound system créé par Mims, Miro, Dan & Jah Youth, venant du Lot et de l’Aveyron.

DJ Rom et DJ Volpel (Why Not)

Ce collectif de est l’un des acteurs de la scène électro à Rodez depuis 2010.

Composée de DJ locaux tels que Dubix, DJ Rom, DJ Volpel, DJ DM, l’association ne se limite à la techno mais propose s’ouvre également à la house, la tech house, la deep house, la bass music, le glitch, la fun, la disco… Et propose des soirées dansantes et festives. .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

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English :

Co-organized with the Why Not collective

L’événement Soirée dub & bass music Rodez a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)