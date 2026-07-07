Soirée éclade de moules Place de la Résistance Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Soirée éclade de moules

Place de la Résistance 35 Rue de Saujon Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-08-20 23:59:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-20

La traditionnelle éclade de moules est l’un des rendez-vous gourmands incontournables de l’été. Venez partager un moment convivial autour de cette spécialité emblématique du littoral, cuite selon la méthode traditionnelle sous un lit d’aiguilles de pin

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Place de la Résistance 35 Rue de Saujon Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 78 34 02

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English :

The traditional éclade de moules (mussel eclat) is one of summer’s must-try gourmet events. Come and share a convivial moment around this emblematic coastal speciality, cooked using the traditional method under a bed of pine needles

L’événement Soirée éclade de moules Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique