Soirée éclade de moules Place de la Résistance Saint-Georges-de-Didonne
jeudi 16 juillet 2026 · Place de la Résistance · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Soirée éclade de moules
Place de la Résistance 35 Rue de Saujon Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-08-20 23:59:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20
La traditionnelle éclade de moules est l’un des rendez-vous gourmands incontournables de l’été. Venez partager un moment convivial autour de cette spécialité emblématique du littoral, cuite selon la méthode traditionnelle sous un lit d’aiguilles de pin
.
Place de la Résistance 35 Rue de Saujon Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 78 34 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The traditional éclade de moules (mussel eclat) is one of summer’s must-try gourmet events. Come and share a convivial moment around this emblematic coastal speciality, cooked using the traditional method under a bed of pine needles
L’événement Soirée éclade de moules Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)
- La Nocturne des Créateurs Rue du Marché Saint-Georges-de-Didonne 7 juillet 2026
- Soirée blanche Place de l’Eglise, 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne 7 juillet 2026
- Murder Party Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne 8 juillet 2026
- Concert Deep Shy Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne 9 juillet 2026
- Atelier familial De la ruche au miel Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne 9 juillet 2026