Soirée electro Rosheim
Soirée electro Rosheim vendredi 31 juillet 2026.
Rosheim
Soirée electro
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Mister Styv x D’Jane font monter la température avec des sons électro et groove ! Une soirée festive à ne pas manquer.
Vendredi 31 juillet, venez profiter d’une soirée sous les étoiles avec Mister Styv x D’Jane aux platines.
Une ambiance électro chill et festive, des bons verres, des copains, et le cadre champêtre du Schnakeloch pour danser tout au long de la soirée.
Au programme
DJ set électro
Bières artisanales & cocktails
Petite restauration et tarte flambée sur place
Ambiance plein air décontractée.
On vous attend dès le coucher du soleil pour lancer le week-end comme il se doit ! .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com
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English :
Mister Styv x D?Jane turn up the heat with groovy electro sounds! A festive evening not to be missed.
L’événement Soirée electro Rosheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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