Soirée en altitude à l’étape du berger Bagnères-de-Bigorre samedi 1 août 2026.

Bagnères-de-Bigorre

Soirée en altitude

à l’étape du berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Grillades au brasero face aux sommets pyrénéens pour des soirées conviviales en altitude. Réservation conseillée.

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à l’étape du berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 etapeduberger@gmail.com

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English :

Grill on the brazier facing the Pyrenean peaks for convivial evenings at altitude. Reservations recommended.

L’événement Soirée en altitude Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65