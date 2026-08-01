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AGENDA · Chemillé-sur-Indrois

Soirée Entre deux accords Chemillé-sur-Indrois

vendredi 7 août 2026 · Chemillé-sur-Indrois

Soirée Entre deux accords Chemillé-sur-Indrois

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
37460 Chemillé-sur-Indrois
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Chemillé-sur-Indrois

Soirée Entre deux accords

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 21:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Le Clos des Chartreux vous propose de découvrir une autre méthode pour apprendre à déguster le vin avec tous nos sens lors de cette initiation à la dégustation sensorielle suivi d’un concert de Soyez comme l’eau .
Bar et planches pendant le concert.
Billetterie sur place ou à l’office de tourisme.
Le Clos des Chartreux vous propose de découvrir une autre méthode pour apprendre à déguster le vin avec tous nos sens lors de cette initiation à la dégustation sensorielle suivi d’un concert de Soyez comme l’eau .
Bar et planches pendant le concert.
Billetterie sur place ou à l’office de tourisme.   .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 

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English :

Le Clos des Chartreux invites you to discover a different way to learn how to taste wine using all your senses during this introduction to sensory tasting, followed by a concert by Soyez comme l’eau.
Bar and appetizer platters will be available during the concert.
Tickets available on-site or at

L’événement Soirée Entre deux accords Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-07-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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