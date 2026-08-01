Soirée Entre deux accords Chemillé-sur-Indrois
vendredi 7 août 2026 · Chemillé-sur-Indrois
Informations pratiques
Chemillé-sur-Indrois
Soirée Entre deux accords
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 21:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Le Clos des Chartreux vous propose de découvrir une autre méthode pour apprendre à déguster le vin avec tous nos sens lors de cette initiation à la dégustation sensorielle suivi d’un concert de Soyez comme l’eau .
Bar et planches pendant le concert.
Billetterie sur place ou à l’office de tourisme.
Le Clos des Chartreux vous propose de découvrir une autre méthode pour apprendre à déguster le vin avec tous nos sens lors de cette initiation à la dégustation sensorielle suivi d’un concert de Soyez comme l’eau .
Bar et planches pendant le concert.
Billetterie sur place ou à l’office de tourisme. .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82
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English :
Le Clos des Chartreux invites you to discover a different way to learn how to taste wine using all your senses during this introduction to sensory tasting, followed by a concert by Soyez comme l’eau.
Bar and appetizer platters will be available during the concert.
Tickets available on-site or at
L’événement Soirée Entre deux accords Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-07-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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