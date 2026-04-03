SOIRÉE ENTRE MEUFS THEATRE COMEDIE DE TOURS Tours

SOIRÉE ENTRE MEUFS Début : 2026-10-12 à 20:45. Tarif : – euros.

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THEATRE COMEDIE DE TOURS 39 RUE MICHELET 37000 Tours 37