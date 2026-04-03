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SOIRÉE ENTRE MEUFS THEATRE COMEDIE DE TOURS Tours

SOIRÉE ENTRE MEUFS THEATRE COMEDIE DE TOURS Tours

SOIRÉE ENTRE MEUFS THEATRE COMEDIE DE TOURS Tours lundi 12 octobre 2026.

Lieu : THEATRE COMEDIE DE TOURS

Adresse : 39 RUE MICHELET

Ville : 37000 Tours

Département : 37

Début : 2026-10-12

Fin : 2026-10-12

Heure de début : 20:45

SOIRÉE ENTRE MEUFS Début : 2026-10-12 à 20:45. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE COMEDIE DE TOURS 39 RUE MICHELET 37000 Tours 37

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