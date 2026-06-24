Narbonne

SOIRÉE ÉPICURE

Narbonne Aude

Tarif : 51 – 51 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Dégustez des accords mets & vins soigneusement imaginés par le Chef de la Table de Fontfroide pour révéler toute la richesse des saveurs. Vins d’exception, bouchées gastronomiques et ambiance musicale se conjuguent pour offrir une expérience conviviale et raffinée.

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Narbonne 11100 Aude Occitanie

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English :

Enjoy food and wine pairings carefully crafted by the Chef at La Table de Fontfroide to bring out the full richness of the flavors. Exceptional wines, gourmet bites, and live music come together to offer a warm and refined experience.

L’événement SOIRÉE ÉPICURE Narbonne a été mis à jour le 2026-06-24 par