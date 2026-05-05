Soirée estivale Etoile le moment ou l’horizon s’illumine Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale Etoile le moment ou l’horizon s’illumine

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Révélée par l’émission The Voice en 2025, la jeune maximoise Céleste connue sous le nom de scène Etoile, vous offrira un concert d’exception le temps d’une soirée.

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer evening: Star the moment when the horizon lights up

Discovered on The Voice in 2025, the young singer from Sainte-Maxime, known by her stage name Etoile, will offer you an exceptional concert for one night only.

Etoile will take you on a journey through the greatest hits of French and international music. Between soulful performances and pure emotion, she will also unveil an exclusive original composition.

L’événement Soirée estivale Etoile le moment ou l’horizon s’illumine Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime