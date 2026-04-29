Soirée estivale jeune public Le chapelier magique Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale jeune public Le chapelier magique

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Plongez dans l’univers complétement fou du Chapelier Magique !

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer evening for young audiences: The Magic Hatter

Dive into the utterly madcap world of the Magic Hatter!



Get swept away in a wacky encounter with the Queen of Hearts and a host of surprising and endearing characters.

Before your very eyes, a giant book springs to life, giving birth to the characters, while our Hatter tries, with varying degrees of success, to control a diabolical clock… Between dream and madness, prepare for a visual, immersive, and surprise-filled spectacle where anything can happen.

L’événement Soirée estivale jeune public Le chapelier magique Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime