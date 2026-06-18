Soirée Estivale moules-frites Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac La Baule-Escoublac samedi 4 juillet 2026.

La Baule-Escoublac

Soirée Estivale moules-frites

Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 31 avenue Henri Bretho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée convivial autour des moules-frites, avec animation musicale.

Animée par DJ TED’S .

Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 31 avenue Henri Bretho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 93 13 13

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English :

L’événement Soirée Estivale moules-frites La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44