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Soirée Estivale moules-frites Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac La Baule-Escoublac

Soirée Estivale moules-frites Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac La Baule-Escoublac samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Sur la place de l'église Saint-Pierre d'Escoublac

Adresse : 31 avenue Henri Bretho

Ville : 44500 La Baule-Escoublac

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Baule-Escoublac

Soirée Estivale moules-frites

Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 31 avenue Henri Bretho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée convivial autour des moules-frites, avec animation musicale.
Animée par DJ TED’S   .

Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 31 avenue Henri Bretho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 93 13 13 

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English :

L’événement Soirée Estivale moules-frites La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44

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