Soirée Estivale moules-frites Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac La Baule-Escoublac
Soirée Estivale moules-frites Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac La Baule-Escoublac samedi 4 juillet 2026.
La Baule-Escoublac
Soirée Estivale moules-frites
Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 31 avenue Henri Bretho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée convivial autour des moules-frites, avec animation musicale.
Animée par DJ TED’S .
Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 31 avenue Henri Bretho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 93 13 13
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English :
L’événement Soirée Estivale moules-frites La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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