Soirée Estivale moules frites Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac La Baule-Escoublac
dimanche 16 août 2026 · Sur la place de l'église Saint-Pierre d'Escoublac · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Soirée Estivale moules frites
Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 31 avenue Henri Bretho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Participez à une soirée placée sous le signe de la convivialité !
Le groupe Musical West ouvrira les festivités, suivi par DJ Ted’s qui enflammera la piste. .
Sur la place de l’église Saint-Pierre d’Escoublac 31 avenue Henri Bretho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 93 13 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Estivale moules frites La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
- Observation du ciel La Baule-Escoublac 19 juillet 2026
- Vide grenier au Manoir de Ker Allan Manoir de Ker Allan La Baule-Escoublac 19 juillet 2026
- Rencontres Musicales de La Baule et du Pays Blanc Récital violon & harpe Hôtel Barriere L’Hermitage La Baule-Escoublac 19 juillet 2026
- Les Ateliers Cocktail au Saint-Christophe La Baule-Escoublac 19 juillet 2026
- Stage de foot Eté 2026 La Baule-Escoublac 20 juillet 2026