Soirée estivale un tour de chant tres vinyle Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale un tour de chant tres vinyle

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Nous avons tous dans le cœur une chanson issue des grandes années de la variété française…

Mais êtes-vous sûr de ne pas en avoir oublié quelques-unes ?

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer evening: a very vinyl themed concert

We all have a song from the golden age of French pop music close to our hearts… But are you sure you haven’t forgotten a few?



Between timeless hits and sometimes overlooked gems, this show revives an era when the first few notes were enough to spark memories. From Eddy Mitchell to Michel Sardou, from Nicolas Peyrac to Michel Jonasz, not forgetting Michel Fugain, Johnny Hallyday, and many more…

L’événement Soirée estivale un tour de chant tres vinyle Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime