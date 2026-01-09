Soirée Faîtes vos jeux ! Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque de Pacy-sur-Eure · Pacy-sur-Eure
Informations pratiques
Pacy-sur-Eure
Soirée Faîtes vos jeux !
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 20:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Faîtes-vos jeux ! Pendant cette soirée, les participants pourront tester des jeux fournis par la médiathèque ou découvrir les jeux préférés d’autres joueurs. A partir de 6 ans en famille ou entre amis. Un petit apéro participatif accompagnera cette soirée.
A partir de 6 ans, en famille ou entre amis !
Gratuit sur inscription. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Faîtes vos jeux !
L’événement Soirée Faîtes vos jeux ! Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Pacy-sur-Eure (Eure)
- Exposition artisitique Chocol’Arterie La Chocol’ARTerie Pacy-sur-Eure 16 août 2026
- Festival L’Eure Exquise Pacy-sur-Eure 11 septembre 2026
- Papote Café Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 11 septembre 2026
- Circuit en autonomie : voyage dans la ville, Mairie, Pacy-sur-Eure 18 septembre 2026
- Initiation aux échecs Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 19 septembre 2026