Soirée Faîtes vos jeux ! Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Pacy-sur-Eure

Soirée Faîtes vos jeux !

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 20:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Faîtes-vos jeux ! Pendant cette soirée, les participants pourront tester des jeux fournis par la médiathèque ou découvrir les jeux préférés d’autres joueurs. A partir de 6 ans en famille ou entre amis. Un petit apéro participatif accompagnera cette soirée.

A partir de 6 ans, en famille ou entre amis !

Gratuit sur inscription. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

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English : Soirée Faîtes vos jeux !

L’événement Soirée Faîtes vos jeux ! Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération