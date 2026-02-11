Soirée Fake News Le grand jeu Espace Mayenne Laval

Soirée Fake News Le grand jeu

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 18:30:00

fin : 2026-03-11 20:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Images trompeuses, informations approximatives, vidéos générées par l’IA… Le temps d’une soirée interactive, testez votre esprit critique et échangez avec des spécialistes, dans un format inspiré des jeux télévisés.

Fake news, IA ou pas IA,… Saurez-vous démêler le vrai du faux ?

Nous sommes toutes et tous exposés, chaque jour, à une multitude d’informations. Mais comment savoir ce qui est fiable ? Comment reconnaître une fake news ? Comment mobiliser son esprit critique ? Et comment l’intelligence artificielle change-t-elle notre rapport aux images et aux contenus ?

Dans le cadre du West Data Festival, participez à la soirée Fake News Le grand jeu ! Inspirée des jeux télévisés, le programme alternera entre quiz interactifs en direct, échanges avec des spécialistes, et se terminera par une grande finale sur scène avec des prix à gagner !

Fake news, biais cognitifs, IA ou pas IA,… Saurez-vous démêler le vrai du faux ?

Participez, testez vos connaissances et vos réflexes, repartez avec des clés concrètes pour décrypter l’information et soyez le grand gagnant ou la grande gagnante de cette soirée !

Une création originale du ZOOM et de Laval Mayenne Technopole, avec le soutien de Laval Agglomération, le Département de la Mayenne et la Région Pays de la Loire. .

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 75 00 laura.nugre@laval-technopole.fr

English :

Misleading images, approximate information, AI-generated videos? During an interactive evening, test your critical thinking skills and chat with specialists, in a format inspired by game shows.

Fake news, AI or no AI? Can you sort out the real from the fake?

