Informations pratiques

Loire-Authion

Soirée Festive à Loire Odyssée Clap de fin pour l’exposition sur le Gange

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 21:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Le Gange s’apprête à quitter Loire Odyssée. Avant son départ, profitez d’un dernier rendez-vous festif aux couleurs de l’Inde. .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 communication@loire-odyssee.fr

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English :

L’événement Soirée Festive à Loire Odyssée Clap de fin pour l’exposition sur le Gange Loire-Authion a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers