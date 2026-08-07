Soirée festive -Deejay Pa Mamão Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Soirée festive -Deejay Pa

Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Il est de retour au Mamão !

Des classiques aux hits du moment, il enchaîne les morceaux qui mettent tout le monde d’accord. Vous venez pour un verre… vous repartez avec des souvenirs.

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Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

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English :

He’s back at Mam%E3o!

From classics to the latest hits, he plays one song after another that everyone loves. Come in for a drink—you’ll leave with memories.

L’événement Soirée festive -Deejay Pa Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-04 par Valence Romans Tourisme