Soirée festive -Deejay Pa Mamão Bourg-de-Péage
vendredi 7 août 2026 · Mamão · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Soirée festive -Deejay Pa
Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Il est de retour au Mamão !
Des classiques aux hits du moment, il enchaîne les morceaux qui mettent tout le monde d’accord. Vous venez pour un verre… vous repartez avec des souvenirs.
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Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
He’s back at Mam%E3o!
From classics to the latest hits, he plays one song after another that everyone loves. Come in for a drink—you’ll leave with memories.
L’événement Soirée festive -Deejay Pa Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-04 par Valence Romans Tourisme
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