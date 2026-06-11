Soirée festive éthiopienne Salle Eugène Le Roy Le Bugue
Soirée festive éthiopienne Salle Eugène Le Roy Le Bugue samedi 27 juin 2026.
ABCE (association buguoise culturelle et éducative) vous propose une soirée festive Périgord et Ethiopie, danse, défilé de tenues éthiopiennes, repas…
Au menu et à volonté, des plats traditionnels éthiopiens (injera) ainsi que des délices périgourdins. Ce repas peut aussi convenir à des personnes végétariennes; n’oubliez pas vos couverts.
Embarquement le 27 juin à la salle des fêtes du Bugue pour un dépaysement garanti en présence d’une délégation éthiopienne.
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