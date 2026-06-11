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Soirée festive éthiopienne Salle Eugène Le Roy Le Bugue

Soirée festive éthiopienne Salle Eugène Le Roy Le Bugue

Soirée festive éthiopienne Salle Eugène Le Roy Le Bugue samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle Eugène Le Roy

Adresse : 651 Allée Paul-Jean Souriau

Ville : 24260 Le Bugue

Département : Dordogne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00

Heure de fin : 23:59

Tarif : 22 euros

ABCE (association buguoise culturelle et éducative) vous propose une soirée festive Périgord et Ethiopie, danse, défilé de tenues éthiopiennes, repas…
Au menu et à volonté, des plats traditionnels éthiopiens (injera) ainsi que des délices périgourdins. Ce repas peut aussi convenir à des personnes végétariennes; n’oubliez pas vos couverts.
Embarquement le 27 juin à la salle des fêtes du Bugue pour un dépaysement garanti en présence d’une délégation éthiopienne.

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