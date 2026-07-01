Informations pratiques

Kintzheim

Soirée festive

Route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Animations avec musique, buvette et petite restauration

Soirée festive avec restauration et animation musicale sur le parvis de l’Office de Tourisme. 0 .

Route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est cda.kintzheim67@gmail.com

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English :

Entertainment with music, refreshments and snacks

L’événement Soirée festive Kintzheim a été mis à jour le 2026-07-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme