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AGENDA · Kintzheim

Soirée festive Kintzheim

vendredi 24 juillet 2026 · Kintzheim

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Route de Sélestat
Ville
67600 Kintzheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Kintzheim

Soirée festive

Route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Animations avec musique, buvette et petite restauration
Soirée festive avec restauration et animation musicale sur le parvis de l’Office de Tourisme. 0  .

Route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est   cda.kintzheim67@gmail.com

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English :

Entertainment with music, refreshments and snacks

L’événement Soirée festive Kintzheim a été mis à jour le 2026-07-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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