AGENDA · Kintzheim
Soirée festive Kintzheim
vendredi 24 juillet 2026 · Kintzheim
Informations pratiques
Kintzheim
Soirée festive
Route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Animations avec musique, buvette et petite restauration
Soirée festive avec restauration et animation musicale sur le parvis de l’Office de Tourisme. 0 .
Route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est cda.kintzheim67@gmail.com
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English :
Entertainment with music, refreshments and snacks
L’événement Soirée festive Kintzheim a été mis à jour le 2026-07-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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