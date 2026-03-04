soirée festive pour la ST Patrick, SALLE MARCEL ROBINE, Athis-Val-de-Rouvre

soirée festive pour la ST Patrick Vendredi 20 mars, 19h00 SALLE MARCEL ROBINE Orne

10€ pour les adultes, gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T23:59:00+01:00

SALLE MARCEL ROBINE SEGRIE-FONTAINE Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie contact@alvr61.org

soirée musicale avec le groupe « effet m’eire ( musique irlandaise) + restauration sur place