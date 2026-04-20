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Soirée fête de la musique Dahlenheim

Soirée fête de la musique Dahlenheim samedi 20 juin 2026.

Adresse : rue du Stade

Ville : 67310 Dahlenheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Dahlenheim

Soirée fête de la musique

rue du Stade Dahlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Soirée fête de la musique organisée par l’amicale des pêcheurs de Dahlenheim. Au menu sanglier à la broche, flageolets, salade de pomme de terre et dessert.   .

rue du Stade Dahlenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 65 70 

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English :

L’événement Soirée fête de la musique Dahlenheim a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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