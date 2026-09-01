Informations pratiques

Sceaux-du-Gâtinais

Soirée fléchettes

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée fléchettes

Montrez votre précision et votre goût pour la compétition à la soirée fléchettes à La Fabrik du Gâtinais à Sceaux et dégustez les bières de la rentrée ! .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Darts evening

L’événement Soirée fléchettes Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-01 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS