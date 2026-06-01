Soirée fluo rue du 4 septembre Poligny

Poligny

Soirée fluo

rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’Association Sport & Forme organise une soirée fluo.

Dress Code vêtements blancs ou fluo. Buvette et petite restauration. .

rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 62 84 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée fluo

L’événement Soirée fluo Poligny a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA