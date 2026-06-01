Soirée fluo rue du 4 septembre Poligny
Soirée fluo rue du 4 septembre Poligny samedi 27 juin 2026.
Poligny
Soirée fluo
rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’Association Sport & Forme organise une soirée fluo.
Dress Code vêtements blancs ou fluo. Buvette et petite restauration. .
rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 62 84 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée fluo
L’événement Soirée fluo Poligny a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Poligny (Jura)
- La Grande Baboonade + Nez à Foot Rue Jules et Charles Arnaud Poligny 24 juin 2026
- Roman photo Librairie Polinoise Poligny 24 juin 2026
- Les Instants de La Verrière La Verrière Poligny 25 juin 2026
- Journée bien-être & mouvement Local sport & forme Poligny 27 juin 2026
- Dédicace Sarah Jeanmonot La Librairie Polinoise Poligny 27 juin 2026