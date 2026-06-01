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Soirée fluo rue du 4 septembre Poligny

Soirée fluo rue du 4 septembre Poligny samedi 27 juin 2026.

Lieu : rue du 4 septembre

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Poligny

Soirée fluo

rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

L’Association Sport & Forme organise une soirée fluo.
Dress Code vêtements blancs ou fluo. Buvette et petite restauration.   .

rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 62 84 93 

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English : Soirée fluo

L’événement Soirée fluo Poligny a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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