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AGENDA · Agde

SOIRÉE FOLLE AU CHÂTEAU LAURENS AMBIANCE JAZZ avenue Raymond Pitet Agde

jeudi 20 août 2026 · avenue Raymond Pitet · Agde

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
avenue Raymond Pitet
Adresse
Parc de Belle-Isle
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif
40 40 40

Agde

SOIRÉE FOLLE AU CHÂTEAU LAURENS AMBIANCE JAZZ

avenue Raymond Pitet Parc de Belle-Isle Agde Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Une visite, un verre, une danse et un concert !
Visite intimiste et poétique pour un voyage hors du temps. Au coucher du soleil, une dégustation et une rencontre avec des amoureux du vin suivi d’une soirée rythmée aux airs jazz standard des années 30-60.
Un pur moment de bonheur à vivre et à partager…
Attention réservation obligatoire, nombre de places très limité !   .

avenue Raymond Pitet Parc de Belle-Isle Agde 34300 Hérault Occitanie  

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English : SOIRÉE FOLLE AU CHÂTEAU LAURENS AMBIANCE JAZZ

A visit, a drink, a dance, and a concert!

L’événement SOIRÉE FOLLE AU CHÂTEAU LAURENS AMBIANCE JAZZ Agde a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34

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