SOIRÉE FOLLE AU CHÂTEAU LAURENS AMBIANCE JAZZ avenue Raymond Pitet Agde
jeudi 20 août 2026 · avenue Raymond Pitet · Agde
Informations pratiques
Agde
SOIRÉE FOLLE AU CHÂTEAU LAURENS AMBIANCE JAZZ
avenue Raymond Pitet Parc de Belle-Isle Agde Hérault
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Une visite, un verre, une danse et un concert !
Visite intimiste et poétique pour un voyage hors du temps. Au coucher du soleil, une dégustation et une rencontre avec des amoureux du vin suivi d’une soirée rythmée aux airs jazz standard des années 30-60.
Un pur moment de bonheur à vivre et à partager…
Attention réservation obligatoire, nombre de places très limité ! .
avenue Raymond Pitet Parc de Belle-Isle Agde 34300 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SOIRÉE FOLLE AU CHÂTEAU LAURENS AMBIANCE JAZZ
A visit, a drink, a dance, and a concert!
L’événement SOIRÉE FOLLE AU CHÂTEAU LAURENS AMBIANCE JAZZ Agde a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
À voir aussi à Agde (Hérault)
- CONCERT EXCEPTIONNEL CHOEUR EUROPÉEN DES JEUNES Agde 16 août 2026
- JOUTES LANGUEDOCIENNES TOURNOI PATRICE MATHIEU Agde 16 août 2026
- ITINÉRAIRE NOMADE Agde 17 août 2026
- CONCERT IMAGINATION SCÈNE FLOTTANTE AGDE Agde 18 août 2026
- VISITES GUIDÉES MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE Agde 18 août 2026