Soirée French Musique Only à Madame Arthur Le Club de Madame Arthur Paris
jeudi 30 juillet 2026 · Le Club de Madame Arthur · Paris
Informations pratiques
Deux types de soirées sont proposées, cet été : les soirées Madame, Madame, Madame et les soirées French Collection.
Soirées French Collection
Dans la grande salle, son fumoir et ses deux bars. On y vient comme on veut (mais avec des paillettes, c’est toujours bien !) Gratuit avant minuit, entrée 10€ après minuit.
Dates
Soirées Madame, Madame, Madame
Dans la petite salle, son fumoir et ses deux bars. On y vient comme on veut (mais avec des paillettes, c’est toujours bien !) 5 € avant minuit, 10€ après minuit.
Dates
Tout l’été, retrouve les DJs résidents de Madame Arthur, viens chanter et danser sur tes péchés mignons musicaux (ceux que tu oses avouer et les autres). Toujours en 100% musique en Français dans notre décor Belle Epoque !
Du jeudi 30 juillet 2026 au vendredi 21 août 2026 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T01:59:59+02:00
Date(s) :
Le Club de Madame Arthur 75, rue des Martyrs 75018 Paris
Afficher la carte du lieu Le Club de Madame Arthur et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- L’Esports Festival arrive sur les Champs-Elysées 2 août 2026
- Lectura Fabulosa : Lecture de contes par Enza Fragola & Azuré de la Basasse ᰔ Jardin 21 Paris 2 août 2026
- Entre rêve et image – Récital de Tommaso Odifredi Église Saint-Merry Paris 2 août 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 2 août 2026
- Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05 2 août 2026