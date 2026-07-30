Soirée French Musique Only à Madame Arthur Le Club de Madame Arthur Paris

Informations pratiques

Deux types de soirées sont proposées, cet été : les soirées Madame, Madame, Madame et les soirées French Collection.

Soirées French Collection

Dans la grande salle, son fumoir et ses deux bars. On y vient comme on veut (mais avec des paillettes, c’est toujours bien !) Gratuit avant minuit, entrée 10€ après minuit.

Dates

Soirées Madame, Madame, Madame

Dans la petite salle, son fumoir et ses deux bars. On y vient comme on veut (mais avec des paillettes, c’est toujours bien !) 5 € avant minuit, 10€ après minuit.

Dates

Tout l’été, retrouve les DJs résidents de Madame Arthur, viens chanter et danser sur tes péchés mignons musicaux (ceux que tu oses avouer et les autres). Toujours en 100% musique en Français dans notre décor Belle Epoque !

Du jeudi 30 juillet 2026 au vendredi 21 août 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Club de Madame Arthur 75, rue des Martyrs 75018 Paris



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