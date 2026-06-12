Soirée Gipsy Canoë Montana R.D 108 Monplaisir Agonès

Informations pratiques

Agonès

Soirée Gipsy Canoë Montana

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 00:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Une soirée aux rythmes envoûtants et aux saveurs estivales, portée par l’énergie chaleureuse des musiques gipsy au bord de l’Hérault.

Canoë Montana à Agonès vous convie à une soirée Gipsy festive et lumineuse avec le groupe The World of Gypsies. Dans une ambiance conviviale en bord de rivière, laissez-vous emporter par un concert live aux sonorités chaleureuses et ensoleillées.

Tout au long de la soirée, profitez d’un moment gourmand autour de spécialités estivales et de saveurs du sud, entre cuisine traditionnelle, inspirations italiennes et douceurs glacées. Une dégustation de vins du Domaine Mas Brunet viendra également accompagner cette expérience musicale et conviviale.

Un rendez-vous estival où musique, partage et esprit festif se rencontrent dans un cadre naturel unique. .

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 36 76 contact@canoe-montana.com

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English :

An evening of enchanting rhythms and summer flavors, driven by the warm energy of gipsy music by the Hérault River.

L’événement Soirée Gipsy Canoë Montana Agonès a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup