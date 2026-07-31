AGENDA · Périgueux
Soirée glam-rock par le groupe GYASI Périgueux
mercredi 23 septembre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Soirée glam-rock par le groupe GYASI
7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Profitez d’une soirée Glam-Rock
Payant .
7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine accueil@perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée glam-rock par le groupe GYASI Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Visite commentée La collection Préhistoire du musée Périgueux 5 août 2026
- Concert d’orgue Charles Cane Place de la Cité Périgueux 5 août 2026
- Les vacances au musée L’art de peindre à la Préhistoire Périgueux 6 août 2026
- Concert à Périgueux : Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Saint-Etienne de la Cité Périgueux 7 août 2026
- Concert à Périgueux : Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi, Eglise Saint-Etienne de la Cité, Périgueux 7 août 2026