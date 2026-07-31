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Soirée glam-rock par le groupe GYASI Périgueux

mercredi 23 septembre 2026 · Périgueux

Soirée glam-rock par le groupe GYASI Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
7 Chemin du Rousseau
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Soirée glam-rock par le groupe GYASI

7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Profitez d’une soirée Glam-Rock

Payant   .

7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   accueil@perigueux.fr

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English :

L’événement Soirée glam-rock par le groupe GYASI Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux

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