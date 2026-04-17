Saumur

Soirée Grenelle x Ligerian Cover

25 rue de la tonnelle Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Une soirée conviviale, placée sous le signe de la musique et de la gourmandise, est au programme !

Ligerian Cover animera la soirée avec un concert vibrant et plein d’énergie.

Côté saveurs, planches de fromages et charcuteries, tartinables à partager.

Découvrez en exclusivité les glaces artisanales de Thomas Holleaux, ainsi que des cocktails au café imaginés par Drupe Lab.

Une expérience conviviale mêlant découvertes musicales et plaisirs gustatifs !

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 27 août 2026 de 19h à 22h. .

25 rue de la tonnelle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 50 23 21 contact@louisdegrenelle.fr

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English :

A convivial evening of music and gourmet delights!

L’événement Soirée Grenelle x Ligerian Cover Saumur a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME