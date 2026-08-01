Soirée grillades à la piscine VIELLA Viella
mercredi 5 août 2026 · VIELLA · Viella
Informations pratiques
Viella
Soirée grillades à la piscine
VIELLA Piscine Viella Gers
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:15:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
SOIRÉE GRILLADES PISCINE
Le comité des fêtes de Viella et l’APE École buissonnière vous propose une soirée piscine ♀️ grillades à partir de 19h15, la piscine sera ouverte à cette occasion.
Une belle soirée en perspective
Inscription et paiement d’avance à l’accueil de la piscine de 10h à 12h
Attention seulement 100 repas disponibles !
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VIELLA Piscine Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 16 mairie@viella.fr
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English :
? BARBECUE NIGHT POOL PARTY ?
The Viella Festival Committee and the École Buissonnière PTA invite you to a pool and barbecue evening. Starting at 7:15 p.m., the pool will be open for this event.
A great evening in store?
?? Registration and advance payment at the pool reception desk from 10:00 AM to 12:00 PM
Please note: only 100 meals available! ?
L’événement Soirée grillades à la piscine Viella a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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