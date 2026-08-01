Soirée grillades à la piscine VIELLA Viella

Informations pratiques

Viella

Soirée grillades à la piscine

VIELLA Piscine Viella Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:15:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

SOIRÉE GRILLADES PISCINE

Le comité des fêtes de Viella et l’APE École buissonnière vous propose une soirée piscine ‍♀️ grillades à partir de 19h15, la piscine sera ouverte à cette occasion.

Une belle soirée en perspective

Inscription et paiement d’avance à l’accueil de la piscine de 10h à 12h

Attention seulement 100 repas disponibles !

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VIELLA Piscine Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 16 mairie@viella.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? BARBECUE NIGHT POOL PARTY ?

The Viella Festival Committee and the École Buissonnière PTA invite you to a pool and barbecue evening. Starting at 7:15 p.m., the pool will be open for this event.

A great evening in store?

?? Registration and advance payment at the pool reception desk from 10:00 AM to 12:00 PM

Please note: only 100 meals available! ?

L’événement Soirée grillades à la piscine Viella a été mis à jour le 2026-07-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65