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Soirée Guinguette Angles

Soirée Guinguette Angles mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Centre bourg

Ville : 85750 Angles

Département : Vendée

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Angles

Soirée Guinguette

Centre bourg Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

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Centre bourg Angles 85750 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement Soirée Guinguette Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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