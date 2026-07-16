Soirée Guinguette Restaurant la Camargue Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

Soirée Guinguette

Restaurant la Camargue 2 bis route de Monistrol Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Soirée guinguette,

Dès 19h ouverture de la terrasse avec apéro en musique, possibilité de repas sur réservation -

Planches à partager et bar

concert en live (accordéon et plus) à partir de 20h30

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Restaurant la Camargue 2 bis route de Monistrol Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 97 05

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English :

Open-Air Dance Party,

Starting at 7:00 p.m.: Terrace opens with pre-dinner drinks and live music; dinner available by reservation -

Platters to share and a bar

Live music (accordion and more) starting at 8:30 p.m.

L’événement Soirée Guinguette Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron