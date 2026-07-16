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AGENDA · Bas-en-Basset

Soirée Guinguette Restaurant la Camargue Bas-en-Basset

vendredi 7 août 2026 · Restaurant la Camargue · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Restaurant la Camargue
Adresse
2 bis route de Monistrol
Ville
43210 Bas-en-Basset
Département
Haute-Loire
Tarif

Bas-en-Basset

Soirée Guinguette

Restaurant la Camargue 2 bis route de Monistrol Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Soirée guinguette,
Dès 19h ouverture de la terrasse avec apéro en musique, possibilité de repas sur réservation -
Planches à partager et bar
concert en live (accordéon et plus) à partir de 20h30
  .

Restaurant la Camargue 2 bis route de Monistrol Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 97 05 

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English :

Open-Air Dance Party,
Starting at 7:00 p.m.: Terrace opens with pre-dinner drinks and live music; dinner available by reservation -
Platters to share and a bar
Live music (accordion and more) starting at 8:30 p.m.

L’événement Soirée Guinguette Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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