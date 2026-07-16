Soirée Guinguette Restaurant la Camargue Bas-en-Basset
vendredi 7 août 2026 · Restaurant la Camargue · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Soirée Guinguette
Restaurant la Camargue 2 bis route de Monistrol Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Soirée guinguette,
Dès 19h ouverture de la terrasse avec apéro en musique, possibilité de repas sur réservation -
Planches à partager et bar
concert en live (accordéon et plus) à partir de 20h30
.
Restaurant la Camargue 2 bis route de Monistrol Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 97 05
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English :
Open-Air Dance Party,
Starting at 7:00 p.m.: Terrace opens with pre-dinner drinks and live music; dinner available by reservation -
Platters to share and a bar
Live music (accordion and more) starting at 8:30 p.m.
L’événement Soirée Guinguette Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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