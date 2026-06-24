Soirée Guinguette Xanton-Chassenon
Soirée Guinguette Xanton-Chassenon samedi 11 juillet 2026.
Xanton-Chassenon
Soirée Guinguette
Xanton-Chassenon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée guinguette avec concerts gratuits
Au lac de Chassenon
– 1ère partie Lara Pache
– 2ème partie Night Waves
Menu enfant à 10€ et menu adulte à 20€ sur place. Buvette en continu
Réservations au 06 26 91 89 43 ou Helloasso .
Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 91 89 43
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English :
Open-air dance party with free concerts
L’événement Soirée Guinguette Xanton-Chassenon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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