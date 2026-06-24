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Soirée Guinguette Xanton-Chassenon

Soirée Guinguette Xanton-Chassenon samedi 11 juillet 2026.

Ville
85240 Xanton-Chassenon
Département
Vendée
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Xanton-Chassenon

Soirée Guinguette

Xanton-Chassenon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée guinguette avec concerts gratuits
Au lac de Chassenon
– 1ère partie Lara Pache
– 2ème partie Night Waves
Menu enfant à 10€ et menu adulte à 20€ sur place. Buvette en continu
Réservations au 06 26 91 89 43 ou Helloasso   .

Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 91 89 43 

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English :

Open-air dance party with free concerts

L’événement Soirée Guinguette Xanton-Chassenon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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