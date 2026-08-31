Soirée Halloween lecture de contes Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Oradour-sur-Glane

Soirée Halloween lecture de contes

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Frissons garantis à la bibliothèque d’Oradour-sur-Glane ! À l’occasion d’Halloween, petits et grands sont invités à plonger dans un univers mystérieux et effrayant. Les enfants écouteront des histoires à faire frissonner, tandis que les adultes découvriront une nouvelle horrifique. Une soirée placée sous le signe du suspense, des monstres et des créatures étranges, pour célébrer Halloween autrement autour du plaisir de la lecture. .

Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Halloween lecture de contes

L’événement Soirée Halloween lecture de contes Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin