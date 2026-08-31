Soirée Halloween lecture de contes Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Oradour-sur-Glane
Informations pratiques
Oradour-sur-Glane
Soirée Halloween lecture de contes
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Frissons garantis à la bibliothèque d’Oradour-sur-Glane ! À l’occasion d’Halloween, petits et grands sont invités à plonger dans un univers mystérieux et effrayant. Les enfants écouteront des histoires à faire frissonner, tandis que les adultes découvriront une nouvelle horrifique. Une soirée placée sous le signe du suspense, des monstres et des créatures étranges, pour célébrer Halloween autrement autour du plaisir de la lecture. .
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr
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English : Soirée Halloween lecture de contes
L’événement Soirée Halloween lecture de contes Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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