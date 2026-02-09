Soirée Handiski Chamonix-Mont-Blanc
Soirée Handiski Chamonix-Mont-Blanc jeudi 12 mars 2026.
Soirée Handiski
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-03-12 18:30:00
fin : 2026-03-12 20:30:00
2026-03-12
Projection du film Mon frère Sotos (40 minutes), suivie d’une table ronde réunissant Doumé, Meije Bidault et Cédric Amafroi-Broisat
Pour évoquer l’apprentissage du ski et la réalisation personnelle avec un handicap…parfois même jusqu’aux médailles !
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 28 32 78 thierry.berguerand@gmail.com
English :
Screening of the film ‘Mon frère Sotos’ (40 minutes), followed by a round table with Doumé, Meije Bidault and Cédric Amafroi-Broisat
To evoke learning to ski and personal achievement with a disability… sometimes even to medals!
