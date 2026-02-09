Soirée Handiski

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Projection du film Mon frère Sotos (40 minutes), suivie d’une table ronde réunissant Doumé, Meije Bidault et Cédric Amafroi-Broisat

Pour évoquer l’apprentissage du ski et la réalisation personnelle avec un handicap…parfois même jusqu’aux médailles !

.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 28 32 78 thierry.berguerand@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film ‘Mon frère Sotos’ (40 minutes), followed by a round table with Doumé, Meije Bidault and Cédric Amafroi-Broisat

To evoke learning to ski and personal achievement with a disability… sometimes even to medals!

L’événement Soirée Handiski Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc