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Soirée Hangover Night Club Mers-les-Bains

Soirée Hangover Night Club Mers-les-Bains samedi 16 mai 2026.

Adresse : 1 Avenue des Villes Soeurs

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Soirée Hangover Night Club

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 22:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Gratuit
Gratuit   .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52 

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English :

L’événement Soirée Hangover Night Club Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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