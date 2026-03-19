Soirée Hard Rock au camping des Étoiles Najac
Soirée Hard Rock au camping des Étoiles Najac samedi 26 septembre 2026.
Najac
Soirée Hard Rock au camping des Étoiles
Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Entrée seule
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Au programme, Esmerald Moon et Dolloster !
Soirée organisée par l’association Cochmar.
Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.
Entrée seule 10€ Entrée + repas 25€ 13 .
Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com
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English :
On the program: Esmerald Moon and Dolloster!
L’événement Soirée Hard Rock au camping des Étoiles Najac a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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