Najac

Soirée Hard Rock au camping des Étoiles

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Entrée seule

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Au programme, Esmerald Moon et Dolloster !

Soirée organisée par l’association Cochmar.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Entrée seule 10€ Entrée + repas 25€ 13 .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

On the program: Esmerald Moon and Dolloster!

L’événement Soirée Hard Rock au camping des Étoiles Najac a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)