Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Hard Rock au camping des Étoiles Najac

Soirée Hard Rock au camping des Étoiles Najac

Soirée Hard Rock au camping des Étoiles Najac samedi 26 septembre 2026.

Adresse : Lieu-dit Sourbins

Ville : 12270 Najac

Département : Aveyron

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif : 13 Tarif de base plein tarif Entrée seule

Najac

Soirée Hard Rock au camping des Étoiles

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Entrée seule

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Au programme, Esmerald Moon et Dolloster !
Soirée organisée par l’association Cochmar.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Entrée seule 10€ Entrée + repas 25€ 13  .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69  campingdesetoiles12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: Esmerald Moon and Dolloster!

L’événement Soirée Hard Rock au camping des Étoiles Najac a été mis à jour le 2026-05-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Najac (Aveyron)