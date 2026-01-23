Soirée humour Hugo Pêcheur Salle des fêtes Saint-Pierre

Soirée humour Hugo Pêcheur

Salle des fêtes Grande rue Saint-Pierre Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24 23:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Le Ski club du Grandvaux est heureux de vous présenter sa nouvelle soirée Humour avec Hugo Pêcheur.

On peut passer des heures au téléphone, des soirées entières à parler de tout… mais quand il s’agit d’ouvrir son cœur, c’est silence radio.

Que ce soit avec sa famille, ses amis, ou même au boulanger qui le tutoie un peu trop vite, Hugo cherche à plaire. Tout le temps. À tout le monde. Quitte à se perdre complètement en route. Il partage ses élans, ses doutes, ses obsessions la rencontre inattendue avec son grand-père qu’il pensait mort, la quête sans fin de l’approbation de son père, muet affectif professionnel.

Comment fait-on pour s’aimer soi-même, quand on a été programmé pour mériter l’amour des autres ?

Ce spectacle, c’est un shoot d’émotions, de rires et de vérité. Tu ris, tu t’émeus, tu te reconnais… Et à la fin, tu sors en te demandant si tu n’as pas, toi aussi, un ou deux je t’aime à rattraper.

Tarif 15€/personne. .

Salle des fêtes Grande rue Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 24 66 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée humour Hugo Pêcheur

L’événement Soirée humour Hugo Pêcheur Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX