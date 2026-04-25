Soirée impériale à l’hippodrome Hippodrome de Vichy-Bellerive Vichy
Soirée impériale à l’hippodrome Hippodrome de Vichy-Bellerive Vichy samedi 13 juin 2026.
Vichy
Soirée impériale à l’hippodrome
Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le dimanche 22 août 1875, l’hippodrome de Vichy-Bellerive était inauguré et les premières courses de chevaux voyaient le jour sur les berges de la rivière Allier.
.
Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Sunday August 22 1875, the Vichy-Bellerive racecourse was inaugurated and the first horse races were held on the banks of the Allier River.
L’événement Soirée impériale à l’hippodrome Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
À voir aussi à Vichy (Allier)
- Coppélia Jean-Guillaume Bart · Léo Delibes · Ballet de l’Opéra national du Capitole de Toulouse place Aletti Vichy 25 avril 2026
- Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach. Villa Marguerite Vichy 26 avril 2026
- Vichy recycle son café ! Vichy 26 avril 2026
- Conférence Histoires Yogiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy 27 avril 2026
- Excusions Chantelle confidentielle Office de tourisme de Vichy Vichy 30 avril 2026