Soirée impériale à l’hippodrome Hippodrome de Vichy-Bellerive Vichy

Vichy

Soirée impériale à l’hippodrome

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le dimanche 22 août 1875, l’hippodrome de Vichy-Bellerive était inauguré et les premières courses de chevaux voyaient le jour sur les berges de la rivière Allier.

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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

On Sunday August 22 1875, the Vichy-Bellerive racecourse was inaugurated and the first horse races were held on the banks of the Allier River.

L’événement Soirée impériale à l’hippodrome Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations